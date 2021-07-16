飆分秀配帝王鍋 雙雄拚出活「鹿」

米德爾頓飆40分 字母哥關鍵鍋

〔記者粘藐云／綜合報導〕公鹿昨在總冠軍戰第4戰前3節打得有些艱辛，最終靠決勝節進帳33分扭轉戰局，「二當家」米德爾頓飆出生涯季後賽新高40分，「字母哥」亞德托昆波決勝時刻送出關鍵火鍋，兩人一攻一守，帶領公鹿以109：103擊敗太陽，系列賽扳成2：2平手。

公鹿團隊命中率40.2%不及太陽的51.3%，但失誤僅5次遠低於太陽的17次，且字母哥在倒數1分16秒時賞了艾頓一記麻辣鍋，也澆熄太陽氣勢。隊友康諾頓直呼這足以媲美詹姆斯2016年的致勝火鍋。

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公鹿在米德爾頓（右）狂飆40分帶領下逆轉太陽扳平戰局，亞德托昆波賽後緊緊擁抱他慶祝重大勝利。（法新社）

公鹿贏在少錯 失誤比5:17

字母哥進帳26分、14籃板、8助攻，而他前役轟進41分，和米德爾頓接力飆分，成為近50年來第3對在總冠軍戰都攻下至少40分的組合。字母哥說：「我們非常想贏，所以盡力去做好每次防守。」他提到，假如讓對手拿到聽牌勝，局面會變得完全不同，所以這一戰無論如何都得打出競爭力。

雖是二當家，米德爾頓在第4節主宰戰局，幾乎每次進攻都由他來操刀，字母哥也不貪功，為他掩護、製造機會。字母哥認為，關鍵時刻讓米德爾頓持球，確實收到不錯成效，更重要的是隊友間的信任，「他是我的好兄弟，這趟旅途中我想和他並肩作戰，創造奇蹟。」

扳平太陽 奪冠機率40%

公鹿雖在總冠軍戰先吞下2連敗，但主場一條龍的他們連拿2勝扳平，今年季後賽主場9勝1負，僅在東部冠軍戰首戰吞敗。公鹿追平後奪冠機率上升到40%，過去共有4支球隊曾在0：2落後下逆轉捧冠，公鹿仍有機會再創奇蹟。

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