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286轟大師兄 隔286天再先發

2021/07/16 05:30

扛起張志豪火力缺口

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職昨兩場比賽都因雨延賽，中信兄弟和統一獅的龍頭爭奪戰延至今晚，「大師兄」林智勝傷癒復出扮演「及時雨」，可望暌違286天先發上陣，在張志豪缺陣之下一肩扛起球隊火力。

昨日台南球場象獅戰因雨延賽，中信兄弟「大師兄」林智勝（右）賽前冒雨練習傳接球。（取自中信兄弟粉絲專頁）

近2年最常扛兄弟四番的張志豪，因韌帶置換手術提前報銷，球隊火力大受影響，昨兄弟排上詹子賢扛四棒，前四番林智勝埋伏在六棒，總教練林威助指出，停賽前就有把林智勝叫上一軍，在隊內賽狀況很不錯，對手派左投就讓他先發出賽。

獅象戰今未變更先發投手，中信仍要對上左投飛利士，林智勝可望迎接本季初登場。從去年傷到左腳韌帶，回到球場花上286天，他說復健過程很煎熬，先前延賽2週當作春訓模式，檢視身體狀況。

林智勝表示，既然張志豪缺陣，希望能發揮自己的特長，用長打補上火力。生涯累積286轟的林智勝，僅差3轟就追平張泰山紀錄，有機會在上半季就改寫中職歷史。

黃恩賜最快下週回歸

張志豪空出的中外野昨由陳文杰扛下，助總點名，18歲菜鳥宋晟睿狀況也不錯，「中線還有岳東華可以守，就看他們能不能頂住這個位置。主力受傷，年輕球員就有竄起的機會。」

兄弟先發輪值也傳好消息，羅傑斯已準備好加入戰局，本土王牌黃恩賜在隊內賽狀況良好，助總表示，最快下週就會回到一軍。本季土投先發防禦率高達6.86，5隊墊底，黃恩賜將扮演救星。

猿隊選秀第一指名陳冠宇隨隊訓練，積極為下半季備戰。（中職提供）

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