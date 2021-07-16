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監督「星」有所屬 吳念庭宋家豪Show time

2021/07/16 05:30

〔記者吳清正／綜合報導〕日職明星賽今天起分別在西武和樂天球場各進行1場，吳念庭和宋家豪可望主場出賽，將是台灣旅日球員暌違7年再度參加明星賽。

吳念庭（取自西武官網）

今明打2場 台將暌違7年入選

不同於大聯盟和中職一年只有1場明星賽，日職曾一年打3場，現在則是2場，明星球員產生的方式有3種，包括球迷票選、球員互選和監督推薦，吳念庭和宋家豪本季表現出色，獲得監督推薦入選明星賽。

西武一壘手山川穗高和二壘手外崎修汰開季後先後受傷，吳念庭適時補上戰力缺口，打擊率0.272排名全隊第3，擊出7支全壘打，得點圈打擊率更高達0.403，打下全隊最多的42分打點，表現深受肯定，因此山川和外崎歸隊後，吳念庭移防到三壘持續先發，也首度入選明星賽。

日職明星賽今起連打兩場，樂天為入選球員設計可愛頭像，宋家豪也入列（右一）。（取自樂天官網）

宋家豪今年表現穩定，成為當家布局投手，出賽37場拿下20場中繼成功，並列全隊第1、洋聯第3，只落後西武平良海馬和日本火腿堀瑞輝1場，有機會挑戰中繼王，也首度入選明星賽。

今天的第1戰央聯由巨人高橋優貴（9勝3敗，防禦率2.51）先發，對決洋聯歐力士山本由伸（9勝5敗，防禦率1.82）。

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