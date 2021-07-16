東奧真香！ 搶追美女運動員

德國田徑選手施密特。（取自施密特IG）

記者梁偉銘／專題報導

●德國田徑選手施密特（Alica Schmidt）

被譽為「全球最性感運動員」的施密特，歷經波折總算圓了五環美夢，入選德國女子1600公尺接力隊。22歲的她擁有天使臉孔、魔鬼體態，光個人IG已逾185萬名粉絲追捧，甚至先天外在條件太出色，還得推掉許多廣告及贊助商邀約，才能專心投入訓練，迫不及待奔馳在東奧跑道的她說：「網路上美女何其多，但我只對田徑場上競爭有興趣，渴望與各國高手切磋交流。」

烏克蘭田徑選手馬胡琪可。（資料照，歐新社）

●烏克蘭田徑選手馬胡琪可（Yaroslava Mahuchikh）

19歲的跳高新星，一雙超逆天長腿，搭配「仙氣四溢」容貌，足以顛倒眾生。馬胡琪可在2019年世錦賽以2公尺04奪銀、技驚四座，創下U20世界紀錄，今年2月又在斯洛伐克室內賽以2公尺06鍍金，並列史上第3，離室內世界紀錄只差2公分。7月初鑽石聯賽斯德哥爾摩站，她也繳出今年全球最佳的2公尺03，東奧處女秀備受期待，也被看好能站上領獎台。

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美國足球員摩根。（資料照，今日美國）

●美國足球員摩根（Alex Morgan）

美國女足當家前鋒摩根戰功彪炳，2012年倫敦奧運金牌，也是2015、19年女子世界盃冠軍成員，本屆東奧已當媽媽的摩根迫不及待再出發，期許帶領年輕隊友們重返榮耀。除了場上剽悍身影，摩根也曾多次應邀為美國《運動畫刊》雜誌拍攝泳裝寫真，身著比基尼在海灘秀出陽光健康的肌肉線條，把女性球員力與美形象發揮得淋漓盡致。

日本桌球選手石川佳純。（資料照，歐新社）

●日本桌球選手石川佳純（Kasumi Ishikawa）

甜美笑容加上精湛球技，石川佳純溫柔又堅強的優質形象，總能帶給球迷正向力量，本屆她頂著地主光環，擔任日本代表團副隊長，可望與田徑男子100公尺日本紀錄保持人山縣亮太，共同在奧運開幕式代表運動員宣誓。身為三屆奧運元老，石川佳純2012年倫敦、16年里約已為日本女團打下1銀1銅，如今肩負地主希望，備戰多時的她信心滿滿，期待招牌左手橫拍發威再創佳績。

斯洛維尼亞運動攀登家甘布蕾特。（資料照，今日美國）

●斯洛維尼亞運動攀登家甘布蕾特（Janja Garnbret）

這位飛簷走壁的「女蜘蛛人」，從小喜歡爬樹，享受居高臨下的刺激快感，加上長期接受舞蹈訓練，絕佳肢體平衡及節奏控制，讓她化身為攀岩場上翩翩舞者。東奧首度納入運動攀登，2019年世錦賽封后的甘布蕾特，自然成為奪金大​熱門，而維持樂觀積極​的初衷，正是獲勝秘訣，不給自己無謂壓力的她說：「勇於挑戰自我極限，不必在乎自己是否比別人優秀。」

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