東奧點將錄18》舉重金牌任務 郭婞淳接受挑戰

郭婞淳肩負舉重連4屆奪金重任，多項有利條件下讓她志在必得。（資料照，記者王元鴻攝）

記者林岳甫／專題報導

台灣隊歷屆奧運共奪下24面獎牌，其中舉重就佔了8面，成為最大獎牌庫，這次東京奧運我共4女、3男獲參賽門票，其中女子59公斤級「舉重女神」郭婞淳，成為奪金希望所寄。

舉重奪牌數 占總數1/3

女子舉重在2000年雪梨奧運納入正式項目後，台灣僅2004年雅典奧運空手而歸，目前連3屆有金牌入袋。

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2008年北京奧運，陳葦綾在女子48公斤級鍍銅，但銀牌土耳其厄茲坎、金牌中國陳燮霞先後藥檢未過，她遞補成了金牌；2012年倫敦奧運許淑淨在女子53公斤級奪銀，當年的金牌得主哈薩克女將趙常玲也因使用禁藥，讓她遞補金牌，加上里約奧運成功攻頂，許淑淨成為台灣首位「雙金」得主。

勁敵紛閃避 郭婞淳利多

近年出賽就是金牌保證的郭婞淳，此行肩負連4屆奪金重任，她不僅狀況絕佳，加上北韓勁敵崔孝辛無緣參賽、上屆金牌泰國蘇甘雅遭禁賽、中國策略性放棄該量級，多項利多讓她對金牌志在必得，郭婞淳有機會完成世大運、亞錦賽、世錦賽、亞運及奧運的「金牌大滿貫」。

今年4月亞錦賽女子64公斤級奪得3金的陳玟卉，也有望在奧運突破個人最佳。

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