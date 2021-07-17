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東奧主打星 天菜男神出擊

2021/07/17 05:30

英國體操選手惠特洛克。（資料照，路透）

記者粘藐云／專題報導

奧運選手在賽場上超越自我，自然是鎂光燈焦點，有些選手不只有好成績，還有帥氣臉蛋及精壯身材，一亮相總能圈粉無數，本報特別盤點今年東京奧運又帥又強的五大運動男神。

●英國體操選手惠特洛克（Max Whitlock）

擁有英國「鞍馬王子」稱號的惠特洛克，結實身材加上迷人笑容，讓他獲得不少女粉絲青睞。除了吸睛外型，賽場上表現也不容小覷，他在2012年倫敦奧運初試啼聲，奪下鞍馬及團體賽銅牌，里約奧運包辦地板、鞍馬雙金和個人全能銅牌。

28歲的惠特洛克今年第3度征奧，被視為台灣鞍馬好手李智凱的最大勁敵，兩人的對決也是今年體操必看焦點。

義大利游泳選手帕特里尼耶利。（資料照，美聯社）

●義大利游泳選手帕特里尼耶利（Gregorio Paltrinieri）

26歲的義大利游泳名將帕特里尼耶利，里約奧運勇奪1500公尺自由式金牌，2017年他曾造訪台灣，並在台北世大運包辦3面金牌，成為泳池畔最吸睛焦點。

191公分的帕特里尼耶利泳技一流，但他透露，成為NBA球員是他兒時夢想。後來深受澳洲「魚雷」索普影響，讓他決心苦練游泳，期盼有朝一日為國爭光。帕特里尼耶利有帥氣外型和精實身材，被義大利名錶廠商相中，成為品牌大使。

義大利網球選手貝雷帝尼。（資料照，歐新社）

●義大利網球選手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）

網球「小鮮肉」貝雷帝尼，今年成為史上首位勇闖溫網決賽的義大利球員，最後雖不敵球王喬科維奇屈居亞軍，但深邃迷人的五官，加上196公分的身高，仍讓他成為球迷關注焦點。

25歲的貝雷帝尼世界排名高居第8，今年出征東京奧運前，和剛在歐國盃封王的足球隊一同遊行慶祝，展現不同於賽場上的一面，而他的IG超過84萬人追蹤，人氣相當高。

日本田徑選手山縣亮太。（資料照，法新社）

●日本田徑選手山縣亮太（Ryota Yamagata）

擁有「日本最速男」封號的短跑好手山縣亮太，今年在100公尺衝出9秒95佳績，不只取得奧運參賽資格，也刷新日本全國紀錄，更是史上第4位跑進10秒內的日本好手。

29歲的山縣亮太長相有型，廣受日本女性歡迎，這次將擔綱日本代表團隊長。上屆里約奧運山縣曾助日本摘下400公尺接力銀牌，他認為，在疫情困難時刻，運動員的責任重大，盼用好成績為人民帶來正面能量。

巴西體操選手馬利安諾。（資料照，歐新社）

●巴西體操選手馬利安諾（Arthur Nory Mariano）

27歲的巴西、日本混血體操好手馬利安諾，迷人笑容和精實身材，電暈一票女粉絲，也讓他擁有「巴西吳彥祖」及「巴西國民男友」稱號。

馬利安諾10歲以前曾接受柔道訓練，後來被體操運動的優美吸引，進而成為「翻滾男孩」。上屆里約奧運是他生涯奧運首秀，他不負眾望摘下地板銅牌，今年再次征奧，肯定又能收服不少女粉絲。

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