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喬帥拚年度金滿貫 東奧轟動參戰

2021/07/17 05:30

喬帥今年澳網奪冠，金滿貫進度1/5。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運防疫壓力沉重，又逼近8月底美國網球公開賽，重量級球星掀退賽潮，世界球王喬科維奇卻逆向操作，宣布連4屆代表塞爾維亞出征。

喬帥今年法網奪冠，金滿貫進度2/5。（資料照，路透）

男網未曾有年度金滿貫

喬帥本季橫掃澳網、法網、溫網3座大滿貫冠軍，只要首奪奧運金牌，並在美網封王，就成為史上首位集滿「年度金滿貫」的男子傳奇，不讓1988年唯一女網達標的德國「玉羅剎」葛拉芙專美於前。

喬帥昨於個人推特發文，決定再度為國出征，他告訴全球粉絲：「我訂好前往東京班機，很驕傲加入塞爾維亞國家隊拚戰奧運。」

喬帥今年溫網奪冠，金滿貫進度3/5。（資料照，路透）

喬帥甫於溫網6度稱王，笑捧追平歷史紀錄的第20座大滿貫金盃，以往他在奧運最佳成績為2008年北京男單銅牌，由於本屆星光黯淡，瑞士老將費德爾、瓦林卡、西班牙納達爾、奧地利提姆、澳洲基里奧斯、加拿大沙波瓦洛夫等大咖都已退賽，也讓他奪金機會大增。

此外，東奧開幕倒數6天，日本政府、東奧組委會針對運動員防疫規範，提出更明確標準，屆時就算被匡列為染疫密切接觸者，賽前6小時PCR檢測為陰性仍可上場。

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