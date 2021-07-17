台灣投打雙雄「星」合照 登上日職推特

宋家豪（左）與吳念庭在明星賽前合影。（取自NPB推特）

〔記者羅志朋／綜合報導〕一個是曾考慮到中職發展的日職選秀落榜生，一個是育成選手出身，吳念庭、宋家豪作夢也沒想到，有朝一日兩人能同時入選日職明星賽，夏日盛宴前還能以洋聯明星隊友身分開心合照，日職官方推特也特別分享這張照片。

吳念庭昨先發 宋家豪今待命

日職明星賽首戰昨在西武巨蛋進行，吳念庭在自家主場擔任先發7棒二壘手，第6局移防三壘，第7局遭換代打，兩次打擊都形成一壘滾地球遭刺殺，最終洋聯以4：5不敵央聯；第2戰今天移師樂天主場，昨役未亮相的宋家豪可望回老家登板。

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吳念庭表示，第一次參加明星賽又先發，雖然沒打安打，但能跟厲害的選手一起出賽還是很開心。

吳念庭高校畢業投入日職選秀落榜，大學畢業2度挑戰獲西武指名，成績始終低迷，去年一度考慮返台選秀，本季破繭而出，打擊率2成72、7轟、42分打點皆創生涯新高。宋家豪與樂天簽下育成選手合約，後升格成支配下球員，今年拿到21個中繼點，有機會挑戰洋聯中繼王，兩人以亮眼成績單生涯首收明星賽入場券。

吳念庭國中畢業後赴日本岡山共生高校「野球留學」，差點因故無法成行，他接受日媒專訪時表示，當時憧憬在阪神虎活躍的林威助身影，才想到日本打球，「我身為西武一員，更是台灣代表，希望現在我的活躍，能讓更多台灣小球員以挑戰日本職棒為目標。」

吳念庭本季得點圈打擊率始終維持在4成以上，獲封「得點圈之鬼」，他說，目前成績似乎有點好過頭了，自己工作是把得點圈跑者送回來，打擊時回想過目的數據、觀察投手動作，覺得這球可以進攻就果斷地全力出棒。

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