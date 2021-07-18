晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

金牌焦點星 戰力大解析》戴資穎金牌之路 風向成最大變數

2021/07/18 05:30

戴資穎朝台灣羽球首金邁進。（資料照，法新社）

記者林岳甫／專題報導

被視為東京奧運羽球女單奪金熱門的世界球后戴資穎，預估追平台灣女單最佳成績問題不大，但想在武藏野之森綜合體育廣場更上層樓，第一關等著她的是「最熟悉的對手」泰國好手依瑟儂，小戴需以穩定的發揮，朝台灣羽球首金邁進。

「最熟悉的對手」泰國好手依瑟儂，將成為小戴金牌之路最大難關之一。（資料照，法新社）

8強對依瑟儂 勝負難料

戴資穎最大特色是進攻手法多變，常利用假動作誘敵，找尋最佳攻擊時機，再來她要求高，會設法把球打到對手最難回擊的刁鑽位置，手感奇佳時能打出不少令人讚嘆的回球，被封為「拿著羽球拍的魔術師」。

戴資穎過去兩屆小組賽都快意晉級，本屆首戰於24日對上瑞士賈奎特，還有越南阮翠玲、華裔法籍齊雪霏。按世界排名，居女單第2種子的戴資穎能以生涯奧運小組賽7連勝出線，於16強輪空並晉級8強，但真正硬仗才正開始。

非受迫性失誤左右勝負

外界評估，戴資穎、依瑟儂會在8強狹路相逢，而兩人成名過程、年齡相仿，連場上打法都如出一轍，雙方交手多達29次，對彼此都很熟悉。小戴表示，和伊瑟儂對打就像照鏡子，需以最佳狀態迎敵才行。

上屆里約奧運銀牌得主辛度，為大賽型選手。（資料照，法新社）

辛度小茜 準決賽假想敵

戴資穎曾提到依瑟儂的穩定性勝過她，而小戴多變手法雖常讓外界嘖嘖稱奇，但看她比賽需具備「強心臟」，主要是她會設法把回球質量提高，若掌握不住球場風向，非受迫性失誤就會激增，減少失誤成為征戰奧運的最大課題。

日本地主選手山口茜擁主場優勢，強勢捍衛獎牌。（資料照，法新社）

戴資穎即使闖過依瑟儂，預期4強對手為上屆銀牌印度辛度或日本山口茜，她生涯對兩人勝多敗少。不過，辛度向來大賽表現特好；山口茜2019年在武藏野之森綜合體育廣場贏得日本公開賽冠軍，對場館很熟悉，兩人是小戴前進金牌戰前的假想敵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。