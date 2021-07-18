金牌焦點星 戰力大解析》戴資穎金牌之路 風向成最大變數

戴資穎朝台灣羽球首金邁進。（資料照，法新社）

記者林岳甫／專題報導

被視為東京奧運羽球女單奪金熱門的世界球后戴資穎，預估追平台灣女單最佳成績問題不大，但想在武藏野之森綜合體育廣場更上層樓，第一關等著她的是「最熟悉的對手」泰國好手依瑟儂，小戴需以穩定的發揮，朝台灣羽球首金邁進。

「最熟悉的對手」泰國好手依瑟儂，將成為小戴金牌之路最大難關之一。（資料照，法新社）

8強對依瑟儂 勝負難料

戴資穎最大特色是進攻手法多變，常利用假動作誘敵，找尋最佳攻擊時機，再來她要求高，會設法把球打到對手最難回擊的刁鑽位置，手感奇佳時能打出不少令人讚嘆的回球，被封為「拿著羽球拍的魔術師」。

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戴資穎過去兩屆小組賽都快意晉級，本屆首戰於24日對上瑞士賈奎特，還有越南阮翠玲、華裔法籍齊雪霏。按世界排名，居女單第2種子的戴資穎能以生涯奧運小組賽7連勝出線，於16強輪空並晉級8強，但真正硬仗才正開始。

非受迫性失誤左右勝負

外界評估，戴資穎、依瑟儂會在8強狹路相逢，而兩人成名過程、年齡相仿，連場上打法都如出一轍，雙方交手多達29次，對彼此都很熟悉。小戴表示，和伊瑟儂對打就像照鏡子，需以最佳狀態迎敵才行。

上屆里約奧運銀牌得主辛度，為大賽型選手。（資料照，法新社）

辛度小茜 準決賽假想敵

戴資穎曾提到依瑟儂的穩定性勝過她，而小戴多變手法雖常讓外界嘖嘖稱奇，但看她比賽需具備「強心臟」，主要是她會設法把回球質量提高，若掌握不住球場風向，非受迫性失誤就會激增，減少失誤成為征戰奧運的最大課題。

日本地主選手山口茜擁主場優勢，強勢捍衛獎牌。（資料照，法新社）

戴資穎即使闖過依瑟儂，預期4強對手為上屆銀牌印度辛度或日本山口茜，她生涯對兩人勝多敗少。不過，辛度向來大賽表現特好；山口茜2019年在武藏野之森綜合體育廣場贏得日本公開賽冠軍，對場館很熟悉，兩人是小戴前進金牌戰前的假想敵。

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