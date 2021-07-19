2天吞6K 大谷累了嗎

大谷翔平前天和昨天比賽合計10打數共吞下6K。（今日美國）

表訂明對運動家登板

〔記者倪婉君／綜合報導〕大谷累了嗎？在參加全壘打大賽和明星賽之後，大谷翔平（見圖，今日美國）前天和昨天比賽合計10打數共吞下6K，加上他表訂明天要對運動家先發登板，讓日美媒體都在擔心他是否因「過勞」而影響狀況。

賞大谷2K 菊池仍吞敗

前天是大谷在明星賽後首次出賽，他前4打席繳白卷且吞下兩次三振，直到9下才敲安建功，昨天面對水手的高中學長菊池雄星先發，大谷過去對戰經驗中，曾兩度砲轟學長，不過他的狀況似乎不理想，昨光是對菊池就吞2K，全場累計5打數吞4K。這是大谷在9局正規賽事首次單場4K，他曾在2019年8月30日對紅襪戰至15局延長賽，出現8打數4K的情況。

請繼續往下閱讀...

美國轉播單位在比賽進行中就在討論是否該讓大谷休息，而日媒也在議論大谷是否太累。火腿鬥士投手教練黑木知宏就說，大谷目前下半身累積疲勞，也降低他現在擊球強勁的可能性。

天使昨以9：4贏球，菊池雖對大谷占上風，但5局失7分吞第5敗，今為系列戰最後一場，教頭梅登是否會讓大谷休息，成另類觀戰焦點。大谷本季吞下104K，有機會刷新2019年110K個人單季最多被三振紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法