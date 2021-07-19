晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

2天吞6K 大谷累了嗎

2021/07/19 05:30

大谷翔平前天和昨天比賽合計10打數共吞下6K。（今日美國）

表訂明對運動家登板

〔記者倪婉君／綜合報導〕大谷累了嗎？在參加全壘打大賽和明星賽之後，大谷翔平（見圖，今日美國）前天和昨天比賽合計10打數共吞下6K，加上他表訂明天要對運動家先發登板，讓日美媒體都在擔心他是否因「過勞」而影響狀況。

賞大谷2K 菊池仍吞敗

前天是大谷在明星賽後首次出賽，他前4打席繳白卷且吞下兩次三振，直到9下才敲安建功，昨天面對水手的高中學長菊池雄星先發，大谷過去對戰經驗中，曾兩度砲轟學長，不過他的狀況似乎不理想，昨光是對菊池就吞2K，全場累計5打數吞4K。這是大谷在9局正規賽事首次單場4K，他曾在2019年8月30日對紅襪戰至15局延長賽，出現8打數4K的情況。

美國轉播單位在比賽進行中就在討論是否該讓大谷休息，而日媒也在議論大谷是否太累。火腿鬥士投手教練黑木知宏就說，大谷目前下半身累積疲勞，也降低他現在擊球強勁的可能性。

天使昨以9：4贏球，菊池雖對大谷占上風，但5局失7分吞第5敗，今為系列戰最後一場，教頭梅登是否會讓大谷休息，成另類觀戰焦點。大谷本季吞下104K，有機會刷新2019年110K個人單季最多被三振紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。