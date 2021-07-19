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確診就判棄權 台將小心疫疫

2021/07/19 05:30

東奧選手村傳出有選手確診案例，讓台灣代表團更加謹慎。（美聯社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕武漢肺炎肆虐，東京奧運驚傳選手村內已有選手確診案例，令今搭機啟程的台灣代表團更加謹慎，體育署競技運動組組長藍坤田表示，本屆變數橫生，呼籲所有選手注意健康安全，務必減少不必要的相關接觸，「由於時間緊迫，只要確診就無法出賽，希望儘量避免遺憾發生。」

代表隊採團進團出

視情況打包便當

依國際奧會規定，近期運動員一旦確診就被判定「棄權」，但非「喪失資格」。藍坤田解釋，參賽期間檢測流程與國內大致相同，若經快篩、PCR判定染疫，由大會通報各國防疫連絡官與醫療團隊，視症狀輕重進行隔離觀察或送醫治療。體育署副署長洪志昌也強調，東奧我國各單項代表隊得「團進團出」，保持安全社交距離不與各國人士接觸，「畢竟非常時期，如有必要，教練將視情況，在選手村餐廳協助打包便當回房間，別讓運動員暴露在高風險環境。」

東奧體恤運動員備戰辛勞，若參賽過程不幸確診，可望保留成績紀錄，以桌、羽、網球等賽事為例，金牌戰前中鏢，無法出賽並列銀牌，改由下一順位或符合資格者遞補爭金，但不同賽事項目，仍有不同具體規則，大會持續更新調整；此外，與確診者密切接觸的選手被匡列，賽前6小時PCR檢測陰性，仍有機會上場。

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