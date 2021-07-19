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東奧金牌焦點》李智凱搶金秘笈 抗壓性決勝負

2021/07/19 05:30

「鞍馬王子」李智凱歷經國際大賽磨鍊，對東奧搶牌更具信心。（資料照）

記者林岳甫／專題報導

李智凱搶金勁敵

歷經里約奧運的挫敗，「鞍馬王子」李智凱近年憑藉招牌湯瑪士迴旋在國際賽不只汲取不少經驗，更拿到多項優異成績，他有望在東京奧運讓全世界看見台灣體操的進步，甚至有機會爭取至高無上的金牌榮耀。

李智凱上屆奧運因傷勢影響，無法拿出該有水準，甚至出現落馬狀況，這一摔讓他更知道奧運除了比拚技術外，更重要的是心理素質。他從2017年台北世大運摘下鞍馬金牌，再收下雅加達亞運金牌、拿坡里世大運金牌及2018、2019年世錦賽銅牌、銀牌，通過無數大賽考驗。

過去負責情蒐的陳智郁評估，李智凱具奪金實力，但英國好手惠特洛克有極高名氣，至於愛爾蘭的麥克林漢及19歲地主好手橋本大輝不容忽視，3人是李智凱爭金的假想敵。

惠特洛克是上屆鞍馬金牌，本屆志在衛冕，最大優勢在於難度起評分凌駕所有選手，他2019年世錦賽決賽搬出難度7.000分套路，即使成套動作有瑕疵，但他是體操超級巨星，主觀認定完成分也佔優，該屆以0.067分之差氣走李智凱奪金。

麥克林漢拿過2018年歐錦賽金牌、2019年世錦賽銅牌，21歲的他因奧運延期，多1年能提升動作難度，預料奧運有望將難度分往上加至6.7000分；日本體操超級新星橋本大輝上屆里約奧運才國中，如今身型修長已成日本體操新希望，在鞍馬實力同樣不容小覷。

陳智郁表示，在奧運較勁的不僅只有技術，還有比誰的抗壓性好，畢竟五環殿堂不是年年有，參賽選手鐵定會更緊張，李智凱施行動作的穩定性佳，成為他爭金一大利器。

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