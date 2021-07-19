進補便宜哈勒戴 公鹿打對算盤

保羅對決J.哈勒戴

〔記者粘藐云／綜合報導〕公鹿主控J.哈勒戴昨在「天王山之戰」繳出27分、13助攻，正負值為全隊最高+14，力壓太陽主控保羅的21分、11助攻，加上決勝時刻的關鍵抄截，哈勒戴成功在此仗展現個人價值。

《紐約時報》知名記者史坦指出，去年休季期間，公鹿打算網羅一名頂尖控衛，搭配「字母哥」亞德托昆波和米德爾頓，讓團隊攻守更為穩健，一度考慮網羅保羅，盼透過他的經驗來提升戰力。

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不過，後來因薪資等問題考量，公鹿球團改變主意，把目標放在哈勒戴身上，這筆交易在今年季後賽收到不錯成效。尤其近兩戰，哈勒戴不只影響保羅的節奏，讓他頻頻失誤，也令布克打得更加毛躁。

哈勒戴的加入，成功分擔字母哥的壓力，字母哥說：「他不只是守住對方後衛，還能持球組織，讓隊上每個人各司其職，各方面都帶來影響，即便有時他投籃手感不好，防守仍有貢獻。」

此外，太陽布克生涯首次季後賽打得有聲有色，他前一戰繳出42分、2助攻，昨再度攻下40分，成為史上第7位在總冠軍戰「背靠背」飆出40分的球員，卻也是史上第1位連兩戰飆40分，連吞2場敗仗的悲情英雄。對於連敗，布克坦然接受，並表示，現階段就專注在下一場比賽，一場一場慢慢來。

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