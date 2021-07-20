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東奧數字密碼 特殊紀錄解謎

2021/07/20 05:30

滑板是今年東京奧運新增的比賽項目。（路透）

2020東京奧運飽受疫情所擾，終於要在週五揭開序幕，《自由體育》將透過數字，帶讀者瀏覽這屆奧運的特殊紀錄。

0：受到武漢肺炎疫情升溫影響，東京再度進入緊急狀態，經過國際奧會與東京都等五方會談後，決定在東京都內場館都不開放觀眾，將創下奧運比賽場館內0觀眾的特殊紀錄。

5：今年東京奧運新增5個項目，包含棒壘球、空手道、運動攀登、滑板和衝浪，不過下屆奧運將不會有棒壘球和空手道。

8：東奧改閉門進行，導致高達8億美元的門票損失。

33：今年奧運共有33個運動項目。

44：佔地約44公頃的晴海選手村，最多可容納1.8萬人居住。

56：日本暌違56年再度舉辦奧運，前次日本主辦奧運為1964年，原定在2020舉辦的賽事因武漢肺炎延期1年，名稱仍未改變。

80：今年東京奧運在疫情籠罩下進行，預計住在選手村的選手和工作人員，超過80％都已接種疫苗。

154：東奧花費破紀錄的154億美元，包括宣布延期後還追加30億美元經費。

339：今年奧運預計頒發339面獎牌 。

700：選手村餐廳提供700種菜單選擇，每天估計供應多達4.8萬份餐點。

5000：台灣將供應5000公斤香蕉給東奧選手村，讓世界好手吃得盡興。

11500：今年奧運約有11500名運動員參賽。

70000：官方收到共20萬4680份來自全世界的志工申請表，最後召集7萬名志工幫忙。

150000： 官方將提供15萬個保險套，但官方禁止選手使用，只讓大家帶回國作紀念。

2930000：今年東京奧運預計排放293萬噸二氧化碳，號稱史上最環保的奧運，比賽場館所使用的電力多為再生能源，並採用省電的LED燈泡。

6200000：東京奧運的獎牌是由620萬部廢棄手機的金屬所回收鑄造而成。

（記者粘藐云、吳孟儒）

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