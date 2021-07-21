下半季精采預告 吳念庭外野奔跑

吳念庭上半季得點圈打擊率高居洋聯第2，獲得「得點圈之鬼」外號。（資料照，產經新聞提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕從今年春訓開始，西武吳念庭就和好友愛斗相約「打給大家看」，如今果真在上半季打出驚奇，不但獲得「得點圈之鬼」的超殺外號，還有跟他姓氏發音相近的應援「WUING」手勢，「算是還不錯的前半段！」

WUING慶祝手勢

二軍教練想的

日職目前因東奧停賽，要到8月13日才復賽，吳念庭和愛斗昨擔任ELEVEN體育家族和太平洋聯盟合作的「台灣媒體日」壓軸來賓，除了分享球季前半段的收穫，吳念庭也透露這段期間會多練外野，「下半季有機會的話也可能去守外野，奧運停賽期間會做嘗試。」

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自2016年首次升上一軍，吳念庭歷經前幾季的起伏，今年終於找到在西武的定位，「一開始三場對我滿重要，自信也增加許多。」本季至今出賽80場，吳念庭繳出2成72打擊率、75安、7轟和42分打點，各項數據都是生涯最佳，得點圈打擊率4成03更高居洋聯第2，除了讓他作客福岡時獲得王貞治的讚賞，也享受到首次參加明星賽的榮耀。

吳念庭昨擔任「台灣媒體日」壓軸來賓。（西武獅提供）

吳念庭認為「得點圈之鬼」是很帥的外號，站上打擊區時也會設定好要攻擊的球路，至於得分時會以雙手朝上轉圈圈的慶祝手勢，他則透露是二軍教練上本達之幫自己想的。

愛斗談宋家豪 「有夠大隻」

和吳念庭同在2015年選秀入團的愛斗，今年也已打出生涯新高的8轟，他則分享和台灣投手宋家豪的對決經驗，「進到打擊區的印象，就是哇，有夠大隻！」宋家豪昨也和終結者好友松井裕樹出席媒體日，兩人都希望下半季再一起守護樂天勝利。

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