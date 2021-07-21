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投打守超值包 大谷同場秀三刀

2021/07/21 05:30

大谷翔平昨先發6局無失分，可惜無緣勝投。（歐新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕天使隊大谷翔平昨明星賽後初登板迎戰運動家，「二刀流」加碼為「三刀流」，6局無失分優質先發後轉守外野，投打雖都有表現，無奈後援投手群擋不住運動家猛攻，終場1：4輸球。

6局優質先發 有1長打

大谷昨很忙，「投手大谷」先投滿6局，送出8次三振無失分，最快球速99英里（159公里），打擊4打數在3局上擊出1支二壘打，但隊友佛列契搶攻本壘遭觸殺出局。

打者翔平昨與投手大谷同台，4打數有擊出1支二壘打。（美聯社）

6局結束雙方0：0僵持不下，教練在仍須借重大谷火力下，將他調往右外野。但原本連46局沒挨轟的老將西謝克，7局挨了勞瑞安諾三分砲，形成勝負分水嶺。

大谷「三刀流」縱然沒贏球，仍令對手嘆服不已，昨奪勝的投手厄文就說：「我有回作客國聯還要打擊，就累得不像話，難以想像大谷每5至7天就把這兩件事都做得那麼好。」

投手大谷昨退場後，改鎮守右外野。（歐新社）

大谷3局下成功化解二、三壘有人危機後，改變配球策略，以滑球為主搭配直球，另平均使用其他變化球路，4至6局僅再被擊出1支安打。大谷透露，有觀察到對方對於來球的反應，因此做出調整。

天使總教練梅登盛讚大谷的觀察力，並以「極富創造力」形容，「他觀察到了比賽、觀察打者，他自己也是打者，能從一樣的角度思考，且武器庫裡多得是能派上用場的球路。他有能力及時做出無數種調整，已經特別到極致了。」

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