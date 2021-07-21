挑「門面」有門道 掌旗官另類嬌點

「舉重女神」郭婞淳是奪金大熱門。（資料照）

東京奧運將於週五開幕，各國將利用運動員進場機會展現士氣，掌旗官人選正是重要關鍵，本屆為強調男女平權，讓各國各派1男1女掌旗官，《自由體育》帶大家認識已揭曉的焦點「門面」。

效力NBA巫師隊的八村壘是日本隊掌旗官。（資料照）

台灣

網球老將盧彥勳（見圖，資料照）和舉重女神郭婞淳，雙雙擔任台灣代表隊的掌旗官。

網球老將盧彥勳曾勇闖溫布頓網球公開賽男單8強，世界排名一度高居33，都是台灣男子網壇障礙，他橫掃29座ATP挑戰賽單打冠軍，迄今更是全球之最，此外，他自2004年雅典奧運開始，已連續5屆參賽。

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南韓女排主攻手金軟景出任掌旗官。（資料照）

「舉重女神」郭婞淳近年在女子59公斤級保持不敗，已在世大運、亞錦賽、世錦賽、亞運都拿過金牌，只差奧運金牌就能完成「金牌大滿貫」。

羽球好手吳柳瑩出任馬來西亞掌旗官。（BADMINTON PHOTO）

日本

效力NBA巫師隊的八村壘，本季例行賽平均出賽31.5分鐘，可拿13.8分、5.5籃板，為球隊相隔兩季重返季後賽的功臣之一，他不僅成績出色且具知名度，非裔日籍的身分也象徵多元族群和平共榮的奧運宗旨。

馬來西亞

3度叩關奧運的羽球好手吳柳瑩，曾在2016年里約奧運與陳炳順拿下混雙銀牌，她因擁有甜美長相被封為「大馬女神」，IG和臉書粉絲頁合計有百萬粉絲追蹤。

南韓

192公分的金軟景職司南韓女排主攻手，被外媒評為最可怕的重砲手之一，生涯征戰各大國際賽，戰績彪炳，其中在倫敦奧運更榮膺得分后頭銜。

澳洲

效力NBA馬刺隊的米爾斯，為澳洲男籃固定班底，這次澳洲被認為有機會與美國、西班牙等強隊爭金，米爾斯已先以首位澳洲原住民的身分擔任掌旗官寫下歷史。（吳孟儒）

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