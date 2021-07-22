台灣隊艙等失序 蘇揆校正回歸

台灣隊奧運五朝元老盧彥勳，抵達東京後積極練球。（體育署提供）

〔記者李欣芳、吳書緯、林曉雲、梁偉銘／台北報導〕東京奧運開幕倒數最後一天，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引發爭議，體育署長張少熙為此請辭，教育部主秘廖興再次公開道歉，行政院長蘇貞昌昨表示，後續前往奧運的選手和教練都將搭乘商務艙，體育署不分職等，全部搭經濟艙往返，且返國後將專案究責。

選手、教練全面商務艙

根據蘇貞昌臉書貼文公布，未搭包機的代表團人員，包括網球、高爾夫、馬術、田徑、空手道、拳擊等項目，近日都搭商務艙前往東京，昨天體育署2人搭乘經濟艙出發，包括署長張少熙。蘇貞昌宣示未來將成立專案究責引發外界矚目，他在臉書表示，讓奧運選手和教練搭乘商務艙，是政府的承諾，無論是基於防疫或是任何理由，都應該事先讓選手或所有教練獲得完整資訊。

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東奧未開戰就引起的紛爭，還包括遞補參賽的網球女雙教練證問題，體育署主任秘書呂宏進回應，國際網球總會通報謝語倢取得東奧參賽資格，已是7月17日，又屬臨時遞補，東奧組委會僅同意增加選手名額，無法再提供教練席次。人在法國的小薇則發文祝福，並與妹妹謝語倢相約東奧女雙賽後，北美地區職業巡迴賽再見。

至於時代力量立委邱顯智質疑，東京奧運台灣代表團包機「長官商務艙、選手經濟艙」的決策，是依據中華奧會副主席、防疫協調官張煥禎的建議辦理；張煥禎20日否認此事，稱「從頭到尾」都沒有提過商務艙與經濟艙問題。邱顯智昨再提出體育署提供的會議紀錄，指出選此安排就是張煥禎建議。

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