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滑冰銀牌改拎球棒 美國隊藏亮點

2021/07/22 05:30

美國隊內野工具人阿瓦瑞茲，是2014年冬奧短道競速滑冰銀牌得主。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕棒球項目重返奧運，今年共美國、墨西哥、以色列、南韓、多明尼加及日本會師東京，28日起多明尼加首戰地主日本隊。棒球重返奧運，是球迷關注的一大焦點，對球員來說，也是千載難逢的奧運殿堂奪牌契機。

美國隊陣中，主力內野手阿瓦瑞茲是陣中唯一有過奧運奪牌經驗的選手，他曾是2014年俄羅斯索契冬奧短道競速滑冰銀牌得主，這回則是美國隊內野工具人，在資格賽期間主要鎮守二壘。

談到索契冬奧奪銀，阿瓦瑞茲坦言，反而是他這回參與棒球項目的動力，他說：「這對我來說像是救贖之旅。當年和最終勝利僅咫尺之差，最後卻在頒獎台上聽著對手的國歌聲，是苦樂參半的體驗。這回對我來說，是第2次機會。」

37歲老將卡茲米爾，今年季初先上演一次退休5年後大復活戲碼，在巨人隊效力3場之後，因球隊調整名單，透過DFA之後回到3A。卡茲米爾透露，本已享受退休生活的他，發現自己身體、心理狀況都比想像好，不僅將目標放在重返大聯盟，季初他也主動聯繫美國國家隊，表達參賽意願。

卡茲米爾說：「我希望讓他們知道，我有強烈的意願，爭取這次機會。能夠代表國家在奧運賽場上征戰，這對我來說是小時候就夢想的事。」

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