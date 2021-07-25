為國爭光最終回 盧彥勳先打「AZ」

奧運「五朝元老」盧彥勳，今將在網球男單首輪出賽。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運開幕擔任台灣代表團掌旗官後，盧彥勳今台灣時間約中午11點半網球男單出擊，首輪強碰國內球迷暱稱「AZ」的德國第4種子茲維列夫，儘管年輕對手實力堅強，我國奧運「五朝元老」蓄勢待發，期待爆冷重現2008年北京扳倒當時全球第6英國名將穆雷的壯舉。

盧彥勳近20多年來，代表台灣征戰大小國際賽事，並自2004年雅典奧運起，連續第5屆奧運出擊，下月14日就滿38歲的他，已宣告東奧正是選手生涯「最後一舞」，賽後就將退休，因此「打AZ」之戰備受矚目。這位寶島老將積極準備之餘，也強調為國家出賽是種榮耀，屆時無論結果如何，都不會留遺憾，「全力以赴，把自己最好網球打出來。」

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東奧女雙第5種子詹詠然（右）／詹皓晴（左）32強止步無緣晉級。（路透）

雙詹出局 許謝配今首戰

剛過28歲生日的謝語倢，已收到姊姊謝淑薇在內的各方祝福，今同樣約中午11點半登場，她與許絜瑜女雙首戰捷克頭號種子卡雷茲可娃／絲妮亞可娃，壽星「A妹」說：「壓力在對方身上，我們拚就對了。」此外，女雙第5種子詹詠然／詹皓晴出師不利，首盤丟掉後雖強勢扳平，「超級搶十」又從6：7連掉3球，終以5：7、6：1、6：10意外敗給羅馬尼亞尼古拉絲庫／歐拉露，詹家姊妹32強止步無緣晉級。

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