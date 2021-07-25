東京甘芭茶》電玩動漫彩蛋滿滿 東奧開幕你怎能不愛

奧運競技項目「繪文字」充滿動漫元素。（資料照，美聯社）

2016年日本在里約奧運閉幕式的迎旗交接儀式上，當時首相安倍晉三扮演「超級瑪利歐」，在哆啦A夢幫助下穿越水管從東京街頭直奔里約，讓全球的瑪利歐迷high翻天，當時有很多動漫電玩迷開始期待，2020東奧也許有機會看到皮卡丘點燃聖火。

進場歌單 電玩迷紅了眼眶

謎底揭曉，點燃聖火的不是皮卡丘，他和寶可夢家族沒有在開幕式中出現。本來有點讓人失望，但就在各國運動員入場時，會場響起經典電玩「勇者鬥惡龍」音樂「序曲：羅德的主題曲」，全球的電玩迷都哭了！

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東京奧運開幕典禮表演。（資料照，法新社）

動漫電玩是日本的強項，里約交接儀式派出瑪利歐、哆啦A夢、Hello Kitty和足球小將翼等要角，就完勝了一堆外國創意人，這次沒理由不再玩一下，而且還要是進階版的。

運動員入場時間約1.5小時，全程BGM播出18首經典電玩配樂，有勇者鬥惡龍，當然少不了他的死對頭「Final Fantasy」，還有今年剛出的大片「魔物獵人」，時空幻境系列（傳奇系列）、王國之心、超時空之鑰、空戰奇兵、音速小子、世界足球競賽、夢幻之星新宇宙、宇宙巡航艦、尼爾、Sa·Ga、劍魂，把日本經典的動作角色扮演、射擊、格鬥和運動遊戲全搬上奧運舞台。

東京奧運開幕典禮表演。（資料照，美聯社）

東奧的動漫元素還不止如此，打上各國代表隊名稱的名牌，使用了漫畫迷熟悉的漫畫對話框當底圖，開幕式後半段以真人表演的奧運「繪文字」也很吸睛。

奧運以「象形符號」代表各種競技項目，就是起源自1964年的東京奧運，從該屆奧運後，各國創意人無不挖空心思設計奧運「繪文字」。日本沒有忘記以此展現動漫實力，而且還巧妙地與1964年東奧完成歷史連結。（駐日特派員林翠儀）

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