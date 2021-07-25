腰帶黑翻紅 方莞靈收割第4

方莞靈（路透）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕東京奧運舉重昨登場，台灣隊由21歲的方莞靈在女子49公斤級打頭陣，最終以抓舉80公斤、挺舉101公斤、總和181公斤，拿下第4名，同時進帳300萬國光獎金。

進帳300萬國光獎金

中國選手侯志慧3破奧運紀錄，以總和210公斤奪下金牌，印度女將蜜拉白202公斤披銀，印尼的愛莎以194公斤獲得銅牌。

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首度踏上奧運舞台的方莞靈，抓舉3次試舉75、78和80公斤都成功，但並未挑戰自己保持的全國紀錄82公斤。教練吳銘通表示：「賽前就設定穩紮穩打的策略，因此開把重量選擇最保守的公斤數，並視主要對手成績調整。」

方莞靈在擅長的挺舉，前2次試舉98與101公斤都成功，第3次挑戰破全國紀錄的103公斤，可惜最終失敗，第4名仍寫下個人在國際賽最佳成績，優於亞運和亞錦賽的第6名。

今年4月烏茲別克亞錦賽，方莞靈曾因裁判突然以腰帶過大為由要求查驗，導致節奏被打亂，表現大受影響。這次奧運她仍繫同一條腰帶上場，雖在挺舉時仍被要求查驗，但她有備而來，自備皮尺供檢驗，心情並未受影響。

吳銘通說：「方莞靈身材嬌小，才會顯得皮帶過大，其實她的皮帶寬度僅10公分左右，距離國際舉重總會規定的12公分仍有一段距離。近期她腰部仍有些傷勢，因此繫著皮帶比較有安全感。」

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