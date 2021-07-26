輸給地主隊 林鄭配今「乒」銅

林昀儒（前）、鄭怡靜在混雙8強賽擊敗南韓，接著在4強戰遭遇日本隊，不過卻遺憾落敗，只能在今天銅牌戰搶勝。 （特派記者林岳甫攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕世界排名第1的林昀儒／鄭怡靜昨在東京奧運桌球混雙賽一日二戰，8強賽先以4：2逆轉世界排名第6的南韓組合李尚洙／田志希，可惜4強戰以1：4不敵水谷隼／伊藤美誠，今日銅牌戰林鄭配將捲土重來，尋求台灣相隔21年的奧運桌球獎牌。

8強戰逆轉擊落南韓

林昀儒／鄭怡靜以7：11、11：4、7：11、11：7、11：8、11：7逆轉李尚洙／田志希，取得對戰3連勝。鄭怡靜透露，她和小林開賽時有些放不開，但兩人後來就增加更多耐心、專注力，成為翻轉戰局的關鍵。

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4強賽不敵「水美組合」

水谷隼／伊藤美誠在8強戰救回4個賽末點逆轉德國組合，也成為林鄭配最大障礙，林鄭配過去3次交手，只在對方手中取得1局，昨再遇天敵地主「水美組合」，還是無法找到破解之道，以9：11、11：6、9：11、6：11、6：11落敗。

即使落敗無緣爭金，林昀儒、鄭怡靜並未氣餒，在今晚7點迎來銅牌戰，對手為法國萊貝松／袁嘉楠，雙方今年3月世界職業大聯盟挑戰賽卡達站金牌賽交鋒，林鄭配3：2險勝，如今再度狹路相逢，鄭怡靜要努力衝擊獎牌，為接下來的賽事注入強心針。林鄭配將在今天尋求台灣相隔4屆、21年的首面桌球獎牌。

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