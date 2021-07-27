東奧》沒順澤宮帽加持 伊登滑落第8

曾戴著「埔鹽順澤宮」帽子勇奪2019年世錦賽冠軍的伊登，東奧最終只獲第8名。（取自伊登IG）

〔記者徐正揚／綜合報導〕自2000年成為正式項目的鐵人三項昨由男子組揭開序幕，出發前卻發生官方攝影船擋道的烏龍，超過一半選手已經下水又被召回，布魯門費特以1小時45分04秒摘金，為挪威贏得首面鐵人三項奧運獎牌暨本屆奧運首面獎牌。

布魯門費特的隊友，曾戴著「埔鹽順澤宮」帽子勇奪2019年世錦賽冠軍的伊登（見下圖，取自IG），在台灣引起轟動，最終以1小時46分獲第8名，可惜未能兌現奪金來台「還願」。

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比賽於昨天早上6點30分出發時，一艘官方攝影船剛好停在浮台前方，致使一半選手因為游泳路線被擋住無法下水，大會趕緊把才游200公尺的一半選手全部召回，於10分鐘後重新開賽，外媒打趣說：「這200公尺就當做是熱身吧！」

布魯門費特指出，幾年前到東京度假時，就發願要在東京奧運奪金，鑒於衝刺不如某些對手，決定於10公里長跑最後1公里提前加速，對出發時氣溫不到攝氏26度讓他有點失望，「感覺很舒服，但我們做的準備是，天氣應該更熱一點。」

英國選手艾力斯伊在最後2500公尺被超越獲得銀牌，與拿到銅牌的紐西蘭選手海登都是年僅23歲的小鮮肉；10年前被診斷出罹患霍奇金氏淋巴瘤的美國選手麥道威爾，不僅一償參加奧運心願，還創下美國歷來最佳成績第6名。

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