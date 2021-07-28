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東奧》「拳」力搶金牌 陳念琴義無反顧

2021/07/28 05:30

我國拳擊女將陳念琴（左）昨首戰擊退義大利卡里妮，旗開得勝。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣奪牌希望陳念琴昨在東京奧運女子拳擊69公斤級首戰，碰上2019年世錦賽銀牌義大利卡里妮，出場前她對著鏡頭大喊「我要金牌」，展現必勝決心，最終也不負眾望3：2獲勝，挺進8強，下一場將對決印度博爾戈漢。

首戰擊退義強敵晉8

上屆里約奧運陳念琴成為史上首位踏上五環殿堂的台灣女將，可惜在16強止步。本屆東京奧運捲土重來，開賽就相當亢奮，且掌握進攻主動權，首回合就取得4：1領先。

記取上屆征奧「有效反擊」不被裁判認可的教訓，昨陳念琴防禦後的出拳更加果斷，尤其閃身後的左鉤拳，重擊卡里妮，搭上晉級列車，也寫下台灣女子拳擊在奧運最佳成績。

陳念琴說，「距離里約奧運已經5年，期間我努力精進，每一次大賽都認真汲取經驗，就是要在奧運奪金。目前狀況已調整至顛峰，技術和心態都比上次奧運好很多。」

23歲新星吳詩儀首度踏上奧運舞台，初生之犢不畏虎，昨在女子60公斤級以4：1擊敗瑞典好手阿萊克森，安抵16強。下輪將遭遇2019年世錦賽金牌佛瑞拉。

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