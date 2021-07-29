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龍隊郭天信猛打賞 致勝安滅猿

2021/07/29 05:30

郭天信敲致勝三壘打，助龍隊擊敗桃猿。（取自味全龍臉書）

賽前僅2打點 這場打回4分

〔記者吳清正／綜合報導〕職棒生涯前41場出賽只打下2分打點的味全龍郭天信，昨演出猛打賞並打下4分打點，包括第7局的致勝三壘打，助隊以6：4擊敗樂天桃猿，終止桃猿3連勝。

此役前6局以4：4僵持不下，7局下味全2出局攻佔三壘，左投的樂天中繼投手賴鴻誠故意保送曾陶鎔，要抓前3打數2安打的左打郭天信，被腳程飛快的郭天信擊出中外野三壘打清空壘包，以6：4超前。

樂天林泓育第3局轟出2分全壘打，取得3：1領先，下半局味全連得3分，包括郭天信的2分打點二壘打。郭天信第6局擊出一壘打，全場4打數3安打，只差全壘打就達成完全打擊。

第8局樂天1出局攻佔一、二壘，味全推出終結者田澤純一，連續解決2名打者化解失分危機，田澤投1.2局無失分，被擊出1支安打，拿下第12場救援成功，只落後並列第1的樂天陳禹勳和統一陳韻文1場。

王維中 先發首勝仍未開張

味全王維中先發6局被擊出9支安打失4分，雖然一度取得領先，但第5局被3支安打攻下追平分，中職生涯先發6場仍無緣勝投，只靠中繼拿下1勝。

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