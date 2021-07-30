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射箭女神捷報 湯智鈞跟進16強

2021/07/30 05:30

林佳恩（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕隨著雷千瑩和譚雅婷在女子個人賽止步64強，林佳恩成為台灣射箭女子隊在東京奧運的唯一希望，昨她在個人賽連闖2關，今16強要對上美國第5種子布朗。

林佳恩昨64強賽在0：4落後下，連趕3局以6：4逆轉47歲希臘老將普薩拉，32強則在關鍵第5局連飆3支10分箭，7：3射落愛沙尼亞帕納特。

林佳恩克服強風 神準晉級

教練倪大智指出，林佳恩因緊張導致每支箭的出手動作不一致，不過她表現漸入佳境，至於現場風向紊亂，甚至有強陣風突襲，就連頂尖射手都會偏離準星，倪大智也不斷告訴選手，每支箭有20秒準備時間，可找尋最佳時機出手，他也會在身後提點及讀秒。

湯智鈞晉級明天16強賽。（美聯社）

32強拚魏均珩 湯神險勝

台灣男團銀牌「3帥」昨在個人賽登場，鄧宇成首輪遭淘汰，湯智鈞則與魏均珩在32強碰頭，兩人更戲劇性的將戰局拉至加射階段，湯智鈞射出10分箭，比下魏均珩的9分箭，以6：5搶下明天16強門票。

在場邊觀戰的倪大智笑說：「他們真的是比好比滿！」至於該挺誰？他表示，「不管誰射，我跟其他選手都會喊加油。」

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