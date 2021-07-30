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國中開始政府出錢 體育署打臉「林昀儒自費請教練」謠言

2021/07/30 05:30

銅牌戰在即，卻有網友疑似造謠「林昀儒自費請教練」，讓體育署緊急出面闢謠。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕有關媒體報導我國東奧國手林昀儒自費請中國教練，教育部體育署昨晚發出說明表示，經詢問林昀儒的父親，只有就讀宜蘭國小桌球班時，其舅公自費請中國籍教練，但國中階段起就納入體育署培育計畫，由政府支付教練費等費用。

體育署表示，經詢問林昀儒父親，林父表示，林昀儒在國小階段展露桌球天份，就讀宜蘭國小桌球班，是由舅公自費資助聘請中國籍綦戈教練費用。體育署說明，林昀儒於國中階段（自2013年起）納入教育部體育署「培育優秀或具潛力運動選手計畫」，由政府補助包含教練費、移地訓練、參賽器材裝備等。

現為「黃金計畫」重點培訓選手

體育署表示，林昀儒在「2016里約奧運」後，調訓為國家培訓隊選手，補助基本待遇及各項支援，2019年起列入黃金計畫重點培訓選手，聘請中國籍教練綦戈及日本籍山兵伍教練（疫情期間）進行訓練，黃金計畫提供專屬健康檢查、專屬防護人員、陪練員，補助其客製體能訓練課程，國訓中心運動科學支援團隊也針對進行情蒐分析等，2019年針對林昀儒選手即投入超過新台幣800萬元培訓經費。

有關林昀儒選手於中國受訓相關報導，體育署則表示，林昀儒自2017年起參加職業聯賽後，於T2桌球鑽石賽、ITTF 世界巡迴賽、中國桌球超級聯賽等，經瞭解，林昀儒選手於2020年底參與中國桌球超級聯賽後，和鄭怡靜選手於中國與中國國家隊移地訓練進行集訓，以讓技術更精進。

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