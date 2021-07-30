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東京甘芭茶》熟悉又陌生的東京 你更新了嗎?

2021/07/30 05:30

少了大批外國觀光客的東京，在這1年多以來有告別有新生，城市風貌也有一些變化。 （駐日特派員林翠儀攝）

疫情爆發後，日本從去年4月起開始關門謝客，少了大批外國觀光客的東京街頭，在這一年多以來有告別也有新生，喜劇泰斗志村健染疫辭世、老牌遊樂園豐島園劃下94年的句點、台場的大江戶溫泉物語也即將結束營業。另外，東京迪士尼有了新的園區、JR山手線多了新車站，澀谷的地標忠犬八公和109仍在，但景觀有了大變化，過往為大家親近並熟悉的城市，變得遙遠又陌生，只能等待疫情和緩後，大家重返東京補進度。

志村健在去年3月29日成為日本首名染疫死亡的公眾人物，震撼社會，志村的老家位於東京西北邊的東村山市，目前已在車站前為他豎立紀念銅像。

東京一直不斷汰舊換新，因疫情讓一些理所當然的存在加速消失。練馬區的豐島園，94歲的老牌遊樂園是東京人共同的記憶，去年8月底吹熄燈號。台場大江戶溫泉物語是外國旅客的世外桃源，因業主不再續租，預定營業到今年9月5日。

有結束也會有新生，大家到東京必搭的JR山手線，去年3月14日新設「高輪Gateway」站，介於品川和町田兩站之間。受到疫情重創的東京迪士尼樂園，咬緊牙關在去年9月底，推出「美女與野獸」等4大全新遊樂設施，新的粉紅城堡提供大家一個需要保持社交距離的夢幻空間。

年輕人最愛的澀谷，狂熱的萬聖節因疫情停辦，連鬼都怕染疫。澀谷的改造計畫早於疫情之前就已啟動，澀谷車站鄰接的東急東橫店在今年3月底結束85年的營業，前年底完工的新地標Shibuya Sky觀景台，則在等待旅客重返東京，體驗在澀谷空中散步的新感受。（駐日特派員林翠儀）

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