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小戴完全燃燒 衝出4強新視野

2021/07/31 05:30

〔特派記者林岳甫／東京報導〕世界球后戴資穎昨在東京奧運羽球女單8強賽，用盡全力拚下每顆球，雙膝都出現擦傷痕跡，最終以14：21、21：18、21：18逆轉世界排名第6的泰國好手依瑟儂，成為台灣首位晉級奧運羽球女單4強的選手，今天下午5點50分將和印度名將辛度爭奪金牌戰門票。

戴資穎力拚3局逆轉泰國好手依瑟儂，挺進女單4強賽。（特派記者林正堃攝）

依瑟儂無緣晉級4強，賽後激動痛哭。（取自泰國羽協網站）

拚到雙膝擦傷 逼哭依瑟儂

戴資穎昨前半段幾乎一路落後，直到第2局後段才掌握節奏，她使出不少反拍回球美技，且為了救球多次摔倒在地，展現贏球決心。遭到逆轉的依瑟儂整場比賽也發揮得很出色，賽後更是激動痛哭。

包括昨天這一戰，戴資穎4次遭遇依瑟儂都鏖戰3局才獲勝，她說：「依瑟儂打法真的很犀利，變化又多，重點是失誤比我少，我只能努力去接每顆球，並告訴自己不要再失誤了。」

戴資穎擊敗勁敵後，其實有一大煩惱是這次比賽雖不斷強調要減少失誤，但因過於追求完美，想把每球回擊到最刁鑽的位置，她笑說：「其實我都有提醒自己不要打得太完美，只是講歸講，比賽時還是很難做到。」

戴資穎（左）與依瑟儂激戰3局，為了救球雙雙摔倒在地。（法新社）

雖然創造台灣羽球歷史，但戴資穎沒有太多喜悅，因為距離奪牌還差1勝，尤其今天要對決上屆里約奧運在16強擊敗她的辛度。

世界排名第7的辛度，昨以21：13、22：20力退地主好手山口茜，連兩屆奧運勇闖4強。

今遇辛度雪恥 搶爭金門票

戴資穎生涯對戰辛度取得13勝5負，近期3次交手全勝，但她不敢大意，因為辛度狀況絕佳，得小心提防對手的強力殺球。另一場女單4強由中國陳雨菲和何冰嬌上演內戰。

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