湖人搶到魏少 總冠軍不讓了

魏斯布魯克將加入湖人，與詹姆斯跟A.戴維斯組成豪華「三巨頭」。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA休季期間傳出重磅交易，上季衛冕失利的湖人積極補強，送走庫茲馬、哈瑞爾、卡德威爾波普，與一支首輪選秀籤至巫師，成功網羅魏斯布魯克，補強球隊最弱的後場環節，魏少也將與詹姆斯和A.戴維斯組成豪華「三巨頭」。

32歲的魏斯布魯克曾在2017年拿下年度MVP，生涯9度入選明星賽，上季場均22.2分、11.7助攻和11.7籃板，是聯盟頂尖後衛之一，也是現代「大三元製造機」的代名詞，生涯已累積184次大三元，高居現役球員之冠，詹姆斯99次排名第2。

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但美媒對於湖人此筆交易評價並不高，雖找來頂級後衛魏斯布魯克，但幾乎將核心球員送走，尤其是培養多年的庫茲馬也留不住，加上三巨頭下季薪資達到1.2億美元（約33.5億台幣），幾乎沒有薪資空間補強，板凳深度將大幅下降。

活塞照劇本選中奧克拉荷馬州立大學主控坎寧安。（法新社）

活塞挑狀元 坎寧安獲選

2021年NBA選秀會也在昨登場，擁有狀元籤的活塞依照劇本選中奧克拉荷馬州立大學主控坎寧安；體能勁爆的得分後衛格林加盟火箭，成選秀榜眼；第三順位騎士則挑走具備外線投射能力的中鋒莫布里。

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