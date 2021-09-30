中職台灣犬球衣 爆私售糾紛

台灣犬球衣。（球迷提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕張姓球迷前年冬季聯盟開幕戰期間，在中職聯盟設的攤位上，以6000元新台幣購入5件「台灣犬」球衣。中職涂姓主管在聯盟高層不知情狀況下將球衣出售，事後衍生糾紛。

隔年，由於世界棒壘總會不允許台灣隊使用該款球衣，原有球衣需回收，涂姓主管聯繫幾位當時曾買球衣的球迷，最終僅聯絡上張姓球迷。涂姓主管當時請張姓球迷寄回球衣，並答應事後補償。張姓球迷已賣掉其中一件球衣，歸還另4件給聯盟，目前球衣在聯盟手上。

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談判期間，張姓球迷曾婉拒金錢退款方案。聯盟另有主管出面協商，本預計以彭政閔實戰球衣一件做補償，但後來該主管無法取得，最後破局。

聯盟嚴懲違法販售員工

中職表示，針對2019年有員工拿取聯盟財產私下販售的違法行為，當時聯盟即嚴懲該員工，除減薪2成外，更拔除該員主管職務，同時要求該員工必須歸還聯盟財產，否則不排除提告，該員工即商請買家歸還球衣。

因當時買家以6000多元向該員工購買，該員工商請買家歸還球衣後，曾提出歸還1萬元現金與當事人和解，但雙方未能達成共識。聯盟認為，這起事件應是兩人之間的糾紛，對於最後若須尋求司法途徑解決，予以尊重。

中職秘書長楊清瓏表示，對於2019年有員工違法私售聯盟球衣的行為深感痛心，聯盟已加強相關法治教育，未來如再發生相關違法情事，絕不寬貸!

綜觀整起事件，廉貞法律事務所李明勳律師說，若走法律程序，關鍵在球迷返回球衣時的狀況與想法。他說，球迷將球衣寄回當下若沒多想、只是單純寄回，很可能被視為同意解約，球迷拿回返還商品後原本付出的金額；另一種狀況是，球迷當下主張並沒有要解除合約，以互議契約方式重談，這時候因為一開始就沒有解除合約，球迷就有權取得原有或等價商品，聯盟若未履行，就構成違約，球迷有權要回球衣。

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