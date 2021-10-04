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基、襪今若輸 最多4隊加賽「卡」位

2021/10/04 05:30

紅襪今繼續拚外卡。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕美聯外卡戰排名第1的洋基昨慘遭光芒砲轟，以2：12慘敗，戰績被死對頭紅襪追平，紅襪昨以5：3力克國民，同一天贏球的水手和藍鳥以1場勝差緊追基、襪，今天的例行賽最後一戰如果還分不出勝負，可能出現最多4隊加賽的大混戰。

洋基昨輸球，戰績被贏球的紅襪追平。（美聯社）

水手、藍鳥緊追在後

4隊今各自出賽，洋基和紅襪贏球就拿下外卡，水手和藍鳥輸球就淘汰，基襪組的敗隊則必須和水鳥組的勝隊進行加賽。但如果基襪組全敗、水鳥組全勝，將進行4隊的加賽。

已拿下美聯東區冠軍的光芒用5支全壘打轟垮洋基，包括B.洛爾的3響砲、7分打點，光芒勝場達到100場，隊史首度達成單季百勝。

藍鳥也轟出5支全壘打，10：1輕取金鶯隊，包括小葛雷諾本季第47轟，只落後皇家培瑞茲1轟；水手8局上被天使瓦許轟出3分砲，3：4落後，下半局2出局後攻佔滿壘，哈尼格和席格連續安打攻下3分，6：4逆轉勝。

道奇、巨人搶分區龍頭

國聯方面，西區戰績領先的巨人打到延長賽以2：3敗給教士，和道奇勝差只剩1場，也有可能進行加賽決定分區冠軍。道奇烏里亞斯先發6.1局只被擊出1安失1分，8：3擊敗釀酒人，烏里亞斯成為大聯盟本季第1個、也將是唯一的20勝投手。

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