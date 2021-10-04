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亞洲盃女籃》我無緣「紐」轉 連2屆居第6

2021/10/04 05:30

台灣隊昨不敵紐西蘭，連續2屆亞洲盃女籃賽屈居第6名。（取自官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021年亞洲盃女籃賽在約旦安曼落幕，台灣隊昨禁區失守，慘遭人高馬大的紐西蘭鋒線肆虐，第2節被老冤家拉開差距，終以59：74無緣復仇，連續第2屆屈居第6名。

兩年前寶島娘子軍就在第5名之爭不敵紐國，如今雙方人馬狹路相逢，平均身高175公分的台將以快制高，面對182公分的紐國天龍陣，首節還以16：16打平。怎奈次節風雲變色，我國攻守突然當機，挨了2：12悶棍，失血逾雙位數，易籃後苦苦追趕，仍難扳回頹勢，最終淨輸15分。

台灣女籃在首接總教練重任的錢薇娟調度指揮下，此行面對澳洲、南韓等勁敵毫無懼色，都拚出水準之作，但此役空優盡失，籃板球形成懸殊的22：44，再度成為致命傷，以三分球3投2中的陳薇安表現最佳，繳出12分、3籃板、2助攻，亟需歸化長人助陣的話題也浮上檯面；至於紐西蘭190公分中鋒戴維森包辦26分、7籃板，大前鋒珀塞爾也有12分、10籃板。

逆轉中國 日締造五連后

日本與中國重演上屆冠軍戰戲碼，全能後衛宮崎早織以小搏大，拚出全場最高26分、11助攻，外加7籃板，率東洋衛冕軍第4節大逆轉，終挾78：73擊潰中國長城，日本不但締造五連后，宮崎早織也榮膺MVP。

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