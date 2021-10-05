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自由日日Shoot》腎鬥士形象勵志 毀在貪杯上路

2021/10/05 05:30

楊家維（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕8年前的楊家維是前景光明的U18世界盃台灣隊長，但加入職棒後就歷經腎臟病煎熬和一、二軍浮沉，昨更因酒駕提前結束在統一獅的職業生涯，生涯百安還差6安就要在職棒舞台謝幕。

郭阜林2019年和獅隊簽下首年月薪26萬的3年合約，成為球隊看板球星之一，但去年6月酒駕事件遭懲處後，從此揹負酒駕標籤及外界負評。只是他仍有在場上扭轉人生的機會，但楊家維因這次酒駕情節重大，恐怕就此失去戰場。

前U18台灣隊長 職棒生涯敲喪鐘

26歲的楊家維畢業自平鎮青棒，在2013年U18世界盃擔任中心棒次和隊長，隔年參加中職選秀獲獅隊第二指名並以簽約金300萬元、月薪5.5萬加盟。但加盟後就因罹患腎臟病養病，2015年、16年都未在一軍出賽，直到2017年4月6日才以代打3分砲的生涯首轟站上MVP獎台，2019年出賽89場創下個人單季紀錄，去年月薪更首次來到10萬。

只是楊家維這兩年在一軍出賽機會不多，生涯累計184場出賽、94支安打、12發全壘打、打擊率2成29的表現也差強人意，如今更因酒駕遭開除。雖然楊家維仍會向其他中職球隊問路，但以他的年紀和身手被吸收的機率不高，且依聯盟規定，必須繳交罰款和服完禁賽才能出賽，幾乎宣告職棒生涯告終。

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