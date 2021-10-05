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中職不延洋將註冊大限 中信不滿

2021/10/05 05:30

加百利（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職昨天召開領隊會議討論洋將註冊期限是否再延後，但會中未能獲得共識，仍維持為10月11日，強烈主張延後的中信兄弟表示遺憾且不能接受。

樂天桃猿已決定今年不再網羅洋將，富邦悍將新洋投迪倫和統一獅新洋投霸能已於9月26日抵台，味全龍新洋投科西諾9月30日抵台，中信兄弟新洋投象魔力和華德茲尚未報到。雖然經過14天的隔離和7天自主健康管理，新洋投都來不及實戰，富邦、統一和味全因為註冊未額滿，沒有取捨的問題。

中信雖然加百利因為家庭因素將在10月中離隊，二軍還有格里斯，仍必須在現有德保拉、羅傑斯和格里斯等3名已註冊洋投和2名新洋投象魔力和華德茲之間割捨1人，因此要求延後註冊期限。

不過，中信的主張未能獲得其它球團附議，決定仍維持10月11日的最後期限，對此中信球團表示，日前對於核准洋將來台專案不同的核定時間。原以為專案應以聯盟為單位請CDC核准，或應先行通知球隊，依據送件時間可能有先送先准之情形，沒有事先說明的狀況下導致分批進行、分批核定，造成各隊洋將入境時間有落差，此為球團無法控制的變數。

中信表示，因疫情影響造成此作業形成不可抗力之因素，影響球隊權益，在遊戲規則已改變的前提之下，聯盟應提出應對辦法，讓所有球隊皆處於公平情況下競賽，才符合當初設立洋將註冊大限的意義，但是將此議題於領隊會議中投票否決，造成遊戲公平性改變深表遺憾。

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