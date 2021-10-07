龍軍搶金手套 採多點攻擊

龍隊捕手蔣少宏。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕味全龍今年重返一軍，有數個位置有望獲得金手套票選資格，二壘手李凱威表現穩健，要和去年金手套得主林靖凱競爭，他說，從去年二軍開始，內野部門教練就設定這個目標，幫球隊帶回一座金手套。

味全龍郭天信。（記者林正堃攝）

李凱威想尬獅隊林靖凱

味全二壘手李凱威要拚金手套，從去年就設定目標。（記者林正堃攝）

中職金手套規定野手至少在該守備位置出賽達80場以上，二壘部門林靖凱出賽88場，李凱威昨晚正式達陣，富邦悍將王正棠累積63場。

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味全守備教練高須洋介認為，李凱威是穩健的野手，林靖凱身體能力突出、守備範圍大，相對會有失誤出現，「凱威可能要用華麗守備吸引目光，但我想他的個性不會這樣做。」

林靖凱招牌是守到外野草皮的極端佈陣，李凱威坦言自己沒有辦法，「他守很後面，代表他往前速度快，我會怕球打到內外野交接處，不敢這樣守，頂多就是左右移動而已。」

郭天信、蔣少宏也要角逐

龍隊捕手蔣少宏已獲金手套票選資格，只是過多捕逸影響評價，而郭天信今晚可望在外野出賽80場，曾以「天網」打響話題的他，也要角逐球隊復出後首座金手套。

總教練葉君璋坦言，還有其他外野手表現不錯，郭天信有金手套的潛力，技術上也沒有什麼問題，就是需要多一點經驗。至於李凱威，守備穩定，但要成為很厲害的選手還要加油。

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