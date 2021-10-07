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諸羅山盃停辦 家長錯愕籲三思

2021/10/07 05:30

諸羅山盃國際少棒賽今年將停辦，引發不少家長和網友熱議。圖為曾來參賽奪冠的日本IBA東西隊。（資料照）

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕全國規模最大的諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽已舉辦23屆，去年日本、香港等隊伍未參賽，仍有國內247隊，約5、6千人共襄盛舉，今年嘉義市政府考量國內外疫情因素取消辦理實體賽事，消息一出，引發不少家長及網友認為12月的比賽，9月底就決定要取消，請嘉義市長黃敏惠三思。

黃敏惠：學童未打疫苗 比賽有風險

黃敏惠回應說，參賽選手都是國小孩子，在無法施打疫苗下，須強制做快篩，且國際疫情變化莫測難掌握，目前疫情也起伏不定，經多次開會討論，考量事前作業繁瑣，須提前轉型規劃，及孩童安全性等因素後，取消實體比賽，但會以回顧與展望方式來讓大小朋友能一同參與棒球體驗。

有家長得知今年賽事取消，認為孩子練習許久，國內疫情趨緩，取消比賽很可惜，若主辦單位能做好防疫措施，建議應可辦理比賽。

也有網友說，政府發五倍券希望振興經濟，諸羅山盃不只是一個盃賽，對在地觀光消費影響頗大，只要作好防疫指引，相信能為當地商家帶來商機，建議嘉義市政府先恢復辦理，屆時真有不能控制的因素，也可取消或延後。

曾兩度在諸羅山盃拿下第2名的嘉市垂楊國小校長周孟志說，沒有正式比賽，少棒隊權宜措施為利用假日與鄰近縣市友隊進行友誼賽，增加賽事臨場感，「比賽事小，不希望選手為了比賽有染疫風險。」

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