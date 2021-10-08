洋獅驛動的心 「老納」助排解

統一獅投手教練納瓦洛。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕各隊在疫情年都有「洋助人」難題，統一獅僅1名洋將離隊，連同昨日王牌布雷克登上勝投王，本季獅洋投已奪32勝、勝率飆破7成，2項數據都海放全聯盟，球隊選材、氛圍和投手教練納瓦洛都有功。

獅隊停賽期間走了王牌泰迪，連霸之路一度拉警報，只是4號洋投飛利士無縫接軌，繳出6勝1敗。總教練林岳平坦承，尚未復賽時，其實還有人想離開，所幸球季順利開打，「老納（納瓦洛）有他的一套，我沒辦法排解洋將想法時，他會幫忙解決。」

請繼續往下閱讀...

納瓦洛熟識現有布雷克、猛威爾和飛利士等3名洋將，正在隔離的霸能也是去年就認識的洋將，溝通無障礙，讓獅隊有機會在他出關就速攻一軍。獅隊領隊蘇泰安表示，球隊選擇洋將過程，除了實力之外，能否融入團隊也是考量點。

餅總指出，洋將雖然是來提升戰力的，「但你也要讓他感到舒服，我們把他們當作土投看待，不過度使用，也不會任意調動。他們是球隊的選手，不是用完就丟。」

布雷克14勝暫居勝投王，更有機會威脅德保拉的防禦率王，可能獲得韓職「熱視線」。蘇泰安指出，洋將還在打拚，談續約太早，先把重點放在賽季，「他們貢獻度高，球團會儘可能留下來，就像去年，我們很快就搞定3名洋將，今年也會拿捏好談約時間。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法