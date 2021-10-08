泰勒再見轟 道奇「卡」到位

道奇泰勒昨在國聯外卡戰擊出再見全壘打，全隊雀躍不已。（今日美國）

明戰巨人 213勝的對決

〔記者吳清正／綜合報導〕尋求衛冕世界大賽冠軍的道奇，昨靠著泰勒9局下2出局後的2分再見全壘打，在國聯外卡戰以3：1力克紅雀，將在分區季後賽對決同屬國聯西區的死對頭巨人。

泰勒成為大聯盟季後賽史上第5個在贏球晉級、輸球淘汰的比賽中轟出再見全壘打的球員。他今年首度入選明星賽，但球季後段打擊表現大幅下滑，昨第7局上場接替守備，沒想到會成為意外的英雄，道奇先發投手薛哲卻在他站上打擊區之前就做出了神預測。

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薛哲在泰勒前一棒貝林傑打擊時告訴牛棚投手凱利，「嘿，我想貝林傑會上壘，然後泰勒會轟出全壘打，等著瞧！」幾分鐘後事情就照著薛哲的劇本發生了。

泰勒表示：「這是你終生夢寐以求的那個時刻，可以在我的餘生回顧這一刻，我覺得能挺過那一關真是太幸運了。」

道奇本季拿下106勝，全聯盟僅次於巨人的107勝，將是季後賽史上第1次2支105勝以上的球隊對決，兩隊合計213勝也創下對戰組合最多勝的紀錄。

美聯分區季後賽 今登場

分區季後賽今天由美聯率先登場，西區冠軍太空人主場迎戰中區冠軍白襪，第1種子東區冠軍光芒對決外卡紅襪。

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