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1球輸印尼 我男足國際賽9連敗

2021/10/08 05:30

許恆賓踢進台灣隊第一球。（足協提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣男足昨在亞洲盃資格賽附加賽第一回合碰上世界排名175的印尼，下半場第90分鐘才靠替補上陣的許恆賓破門，終場1：2落敗，苦吞國際賽9連敗。

台灣昨採取5-4-1陣型，用5名後衛加強後防，可惜效果不彰，上半場第19分鐘後衛群就出現失誤，讓印尼前鋒魯馬基克帶球穿越防線，在幾乎不設防下起腳破門。下半場印尼攻勢再起，魯馬基克第50分鐘在門前接獲隊友助攻，推射破網，取得2：0領先。

這場雖在「中立國」泰國舉行，但紀錄上仍算是印尼主場。亞洲盃資格附加賽採兩回合制，若最終雙方1勝1敗，且淨勝球相同，將優先比較客場進球數。

2球落後的台灣仍須在客場搶攻，終場前中場大將徐翊爭球時，眼角遭撞破流血，也激起隊友鬥志，台灣把握住自由球機會，陳庭揚在禁區接到球，助攻給許恆賓起右腳射門破網，下一場台灣只要1：0獲勝仍能晉級。

臨危受命的代理教練葉獻中表示，「賽前已多次針對印尼進行戰術演練，終場前的自由球是依照設定的路線進攻，很開心球員能確實執行戰術。」

台灣隊在出國前夕爆發球員深夜飲酒事件，足協也開鍘，總教練王家中與4名球員遭除名。葉獻中表示，球隊未受到違紀事件影響，才能在落後時還在客場進球，下一場會再做調整，尋求晉級機會。

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