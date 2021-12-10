中信特攻4核心 預約國家隊常客

譚傑龍（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1聯盟明、後天將首次在「雙北」開打，新北中信特攻力拚在主場新莊體育館首勝，並期待潛力股阿巴西、謝亞軒、譚傑龍及林秉聖「4星」，往後不僅是國家隊常客，也可成為特攻爭冠核心。

林秉聖（資料照）

林秉聖防守難纏

謝亞軒（本報資料照）

阿巴西體格超群

阿巴西（本報資料照）

24歲林秉聖曾到中國NBL吸取經驗，成長幅度驚人，上週兩戰平均上場40分鐘為全隊最久，繳出14分、3籃板及2助攻，另有5.5抄截，防守功力可見一斑。

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歷經首戰只拿2分的震撼教育，23歲的阿巴西對高雄全家海神大反彈，攻下23分、11籃板及3助攻。值得一提的是，擁有塞內加爾血統的阿巴西身體素質更勝本土球員，只要技術持續雕琢，有能力成為T1最強的攻擊後衛。

謝亞軒投射一流

譚傑龍蓄勢待發

板凳出發的謝亞軒首戰對台啤英熊轟下21分，他空手走位及投射能力屬新生代第一把交椅，只要適應職業強度，有望擔任特攻的最佳第六人。

林秉聖、阿巴西、謝亞軒都有表現，203公分的譚傑龍顯得掙扎，兩場共拿4分，主因是他高度尷尬，得和大洋將競爭上場時間，不過最大優勢是他才21歲。

特攻本週遭遇新軍桃園雲豹、台南台鋼獵鷹，想贏球要先提升助攻數及三分球命中率，目前每場僅9.5助攻、三分命中率27.7％，總教練李逸驊對子弟兵的表現不滿意，直言需改變打法，不能流於單打獨鬥。

英熊在台北天母體育館先戰台中太陽、週日再碰雲豹，也要尋求隊史主場首勝。

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