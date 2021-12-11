從熊到悍將29年 教頭累計18人

丘昌榮接任富邦悍將總教練。（資料照）



〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將昨正式公布由曾任中信兄弟總教練的丘昌榮接替轉任顧問的洪一中，成為富邦接手球隊5年來的第4位總教練，不僅延續隊史自最前身俊國熊起總教練「族繁不及備載」的一貫特色，也讓「丘總」的任期備受矚目。

俊國熊到富邦悍將歷任總教練

富邦於2016年11月1日正式接手義大犀牛，宣布以3+1年合約續聘原總教練葉君璋，但他於2018年下半季開打不到1個月便請辭，任期雖比洪一中待滿2年少，接續義大的任期有3年1個月，在隊史總教練單屆任期能排第3名，僅次於王俊郎4年5個月、陳威成3年2個月（皆含代理）。

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從俊國、興農、義大到富邦這29年，在丘昌榮之前正式佈達總教練18人、23人次，平均每1年7個月換1人、1年3個月換1次，劉榮華（含兩度代理）、徐生明兩度接任各帶3年10個月、3年2個月，總任期都能排在前5名內。

檢視隊史4個階段，俊國含代理3年內換5人、7次，義大含代理4年內換8人、8次，單一年度含代理至少換3人、3次就有1994、1995、2008、2013、2015年共5次，相當程度展現各時期母企業迫切「Win Now」的經營態度。

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