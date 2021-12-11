T1》特攻避免出「洋」相 今拚主場開胡

中信特攻洋將伊布。（資料照）

推出「勝誕主題週」

中信特攻洋將馬龍。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕尚未開胡的T1聯盟中信特攻，今日下午3點在主場新莊體育館推出「勝誕主題週」，盼對新軍桃園雲豹能搶下隊史主場首勝，而他們贏球密碼除了助攻、三分球命中率需提升，更要期盼上週表現平平的洋將馬龍、伊布能振作。

特攻把今、明兩戰視為求勝之戰，要先設法擺脫每場僅9.5助攻、三分命中率27.7％的低迷，而洋將能否展現水準也是關鍵，特攻將登錄馬龍，另一洋將續用防守見長的伊布，另位打過NBA的洋將厄力還在隔離。

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馬龍、伊布需振作

208公分的馬龍去年在加拿大聯賽展現能裡能外的球風，平均每場繳出21.1分、11.3籃板及2.6助攻，被設定是特攻的頭號進攻手。現在洋將在疫情期間來台都需隔離，馬龍解除隔離後就準備出賽，和本土球員練球次數少，對團隊作戰模式不熟悉，還有待磨合。

馬龍上週兩戰平均貢獻14.5分雖是全隊最高，但投籃命中率僅31％，與過往水準有段差距，能否重拾狀態值得觀察。

沒有太多進攻手段的伊布，靠不俗移動速度、彈跳力變成防守型球員，也是他討生活的利器，曾拿過2016年NCAA年度最佳防守球員。不過，初來乍到的伊布還在適應裁判尺度，前役對高雄全家海神就6犯離場。

3本土要釋放火力

除了兩位洋將要力圖振作，總教練李逸驊本週訓練方針就是強化團隊作戰能力，他點名阿巴西、林秉聖及謝亞軒要同場釋放火力，攜手打出球隊追求的快速球風，揮別前役僅攻下69分的陰霾。

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