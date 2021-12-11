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悲情大三元 大帝、約基奇吞敗

2021/12/11 05:30

約基奇（左，美聯社）

詹姆斯100次三雙失色

詹姆斯（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕聯盟兩大明星球員湖人詹姆斯和金塊約基奇昨不約而同拿下大三元，但所屬球隊皆輸球。詹姆斯攻下20分、10籃板和11助攻，拿下生涯第100次大三元，成為史上第5人，無奈湖人全場發生22次失誤，終場95：108不敵灰熊，戰績13勝13敗，排名西部第6。

詹姆斯前兩季轉變角色為後衛，2019-20球季場均助攻數達到生涯新高10.2次，整季出現11次大三元；本季魏斯布魯克加盟，詹姆斯又改回老本行擔任前鋒，助攻數下滑至近6年新低的6.8次，昨才出現本季首度大三元。

湖人本季場均失誤高達16.1次，排名全聯盟第3；本場灰熊出現多達16次抄截，利用失誤進帳27分，成為勝負的分水嶺。詹姆斯坦言，「失誤成為致命傷，該贏未贏，很令人沮喪。」

根據賭盤冠軍賠率顯示，湖人從開季冠軍熱門，已下滑至第4，且賠率高達7.25，主因為湖人碰上西部球隊戰績僅6勝9敗，且碰上西部前10名的球隊，目前僅拿下2勝。

約基奇連3場大三元

無獨有偶，上季年度MVP約基奇昨繳出22分、13籃板和10助攻，連三場完成大三元，且傷癒復出後連6場得分、籃板皆達雙位數，無奈團隊防守不佳，讓馬刺命中率破5成，終場金塊111：123落敗。

但約基奇全能的表現仍獲得肯定，連馬刺主帥帕波維奇也讚嘆，這太不公平，約基奇擁有長人的身材優勢，還有後衛的傳球視野，風格很類似傳奇球星「大鳥」柏德。

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