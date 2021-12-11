2028洛杉磯奧運 恐無舉重、拳擊

郭婞淳（資料照）

衝擊我國獎牌數

〔記者粘藐云／台北報導〕國際奧會（IOC）昨公布2028年洛杉磯奧運初步比賽項目規劃，將新增衝浪、滑板以及運動攀登，可能移除舉重、拳擊和現代五項，過去台灣舉重在奧運成績出色，倘若真的少了舉重，將影響我國的獎牌數。

對於目前洛杉磯奧運項目初步規劃，IOC主席巴赫說：「滑板、運動攀登和衝浪這3個項目都以年輕族群為基礎，在東京奧運舉辦成效也不錯，而這3個項目和加州都有深厚淵源。」

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現代五項也告急

舉重、拳擊以及現代五項在奧運瀕臨出局，各自有問題待解決，像是舉重已多次爆發禁藥醜聞，世界拳擊總會（AIBA）也曾因人事、財務問題遭IOC停權並接管。至於現代五項則是奧運中收視率最差的項目，東奧時還爆出虐馬事件，都是被剔除的可能原因。

不過，是否正式剔除這3個項目仍未定案，預計最快2022年北京冬季奧運前的委員會將再決議，2023年前，若這些項目能解決爭議問題，仍有機會在奧運登場。

舉重為台灣在奧運的獎牌庫，共拿下4金、2銀、4銅，外界也關注台灣健兒能否在奧運舉重場上亮相。中華奧會副主席陳士魁表示，IOC是否會於明年決議，尚有待觀察，但確實可能會更換項目。

舉重教練黃達德則認為，舉重在國際上有其特殊性，參賽國家、選手數量龐大，加上近幾年美國舉重發展快速、成績提升，或許會想繼續保留舉重，是否真的會被剔除，仍有討論空間。

在東奧摘金的郭婞淳和奪銅的陳玟卉，目前都在烏茲別克參與世錦賽，郭婞淳預計今晚10點在女子59公斤級登場，陳玟卉則接力在明天晚間7點上陣。對於愛徒陳玟卉的備戰狀況，黃達德表示，她目前訓練狀況不錯，若能挑戰總和235公斤成功，奪金機率大增。

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