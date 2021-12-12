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擁巨人球團正評 陽岱鋼返台等消息

2021/12/12 05:30

陽岱鋼（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕陽岱鋼上月底自請離開讀賣巨人隊，先前已返國，目前正在台灣等待新東家消息，下月要滿35歲的他，仍維持一定身體狀況和守備能力，如何迎接下個階段的球員生涯，台日球迷都很關切。

不少旅外球星已返台且完成隔離，旅日的王柏融、宋家豪和吳念庭，後天將舉行返台第1個活動，回饋基層棒球。已在台灣的陽岱鋼，是否有規劃記者會或舉行相關活動，經紀公司回應，「如果有確定會再公布。」

若降待遇 有機會續戰日職

陽岱鋼去年在一軍僅有7打席，在結束和巨人5年合約後，季後自請離隊，日媒引述巨人球團人士直言很可惜，「他很認真也很真誠，人品很棒，練習從不偷懶，跟別人打招呼也不馬虎，可以作為年輕球員的典範，原本以為他會續留，不少人都感到很不捨。」

有東京球團制服組認為，陽岱鋼仍有出色的身體能力，但無法完全負荷，才會頻繁出現受傷情形，明年增長至35歲，整年出賽可能有難度，「如果待遇調降，仍有日職球隊想要。」

新庄剛志上任火腿監督，帶給球迷不少驚喜，有日媒猜測會不會再帶來陽岱鋼這份大禮，近年人氣直直落的火腿，若能帶回昔日看板球星，將是挽救人氣的最大補強，也能跟「大王」組成「台灣連線」。

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