總冠軍兩段情 王威晨永難忘

王威晨被球迷熱情感動，許願還要再來10次。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕首度參與封王遊行的中信兄弟王威晨，被球迷的熱情深深感動，許願以後還要再來10次，而封王遊行的盛況也讓他想起小時候爸爸王光輝奪得總冠軍的那一晚。

難忘老爸封王時盛況

王威晨表示，5歲時，兄弟象在老台北球場贏得總冠軍，那天他和媽媽和平常一樣在球場等爸爸「下班」，但贏得總冠軍之後，上萬名球迷跟著球隊從球場走回兄弟飯店，當時的盛況讓他永遠忘不了。

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王威晨加盟中信後首度贏得總冠軍，終於有了屬於自己的封王遊行，他表示，球迷的熱情讓人感動，特別是在文心路、崇德路口的捷運站前，人山人海的情形真的有點被嚇到，當時他就跟詹子賢等隊友說，這種感覺太棒了，一定要再度體驗。

許願還要再來10次

本週在花蓮進行的關懷盃，將為今年病逝的王光輝舉辦一系列感恩活動，王威晨表示，他會出席爸爸的紀念活動，之後先休息幾週，預定1月初開始自主訓練。

打過美職和日職的終結者李振昌，也首度體驗封王遊行，他被球迷的熱情嚇到，尤其是緊跟遊行車隊的機車群，不但騎上快車道，兩段式左轉的路口還直接左轉，現場有交警指揮也不管，雖然很感動，還是希望大家多注意安全。

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