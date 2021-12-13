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世錦賽1金1銀1銅 陳玟卉一「舉」包辦

2021/12/13 05:30

陳玟卉昨在舉重世錦賽進帳1金、1銀、1銅，創下個人最佳成績。 （舉重協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運銅牌女將陳玟卉昨在2021年世界舉重錦標賽女子64公斤級，抓舉97公斤鍍銅、挺舉135公斤摘金，總和232公斤不敵埃及女將薩伊德收下銀牌，創下生涯在世錦賽最佳成績，為今年賽季畫下完美句點。

陳玟卉昨在世錦賽進帳1金、1銀、1銅，左為教練黃達德。（教練黃達德提供）

世錦賽個人最佳成績

24歲的陳玟卉過去曾是田徑三鐵選手，國中時考量升學、身材條件等問題而改練舉重，生涯也曾經歷國手選拔失利等挫折，但她並未被擊潰，反而激勵自己，要把握每次在國際賽發光發熱的機會。

經過一段時間沉潛，陳玟卉今年國際賽大放異彩，先在亞錦賽包辦3面金牌，東京奧運以總和230公斤勇奪銅牌，不斷改寫生涯里程碑。

太冷兩次抓舉沒成功

陳玟卉昨在抓舉第1把舉起97公斤，但接下來兩次試舉101公斤都失敗，教練黃達德透露，主要是因為太冷沒舉好，有些可惜。

不過，陳玟卉在擅長的挺舉扳回一城，她第1把舉起126公斤，隨後挑戰131、135公斤也都過關，改寫個人最佳，勇奪挺舉金牌。只是陳玟卉在抓舉落後第1的薩伊德9公斤，即便薩伊德挺舉只舉起127公斤，陳玟卉總和仍以232公斤摘銀。

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