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王勝偉游刃有餘 這兩隊快出手

2021/12/17 05:30

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟游擊手江坤宇連2年奪下金手套，今年全勤出擊還加碼最佳九人獎，讓王勝偉自請移出60人名單，尋找更好的發展，這位擁有史上最多金手套的游擊名將，最大優勢就是無人能及的經驗值。

王勝偉（記者羅志朋攝）

龍、獅游擊數據墊底

王勝偉今年在二軍出賽41場，鎮守二游防線，打擊也不馬虎，長打率達到0.532，有二軍教練觀察，「他在那個位置拿這麼多金手套，應該是游刃有餘，只是江坤宇太突出了，若是在缺少游擊手的球隊，我想是沒問題。」

今年味全龍整體游擊手守備率0.951，排名聯盟最低，統一獅以0.958排第2差，不僅守備問題，這2隊游擊打擊率也排倒數前2名，特別是獅隊，扣除林祖傑，尚未看見另一位游擊新希望。

有二軍教練認為，看上王勝偉的球隊，不會只看上能力，還有經驗傳承，「他的經驗才是市場上的價值。」並舉例中信兄弟在台灣大賽還帶著王勝偉隨隊，就是希望藉由資深選手來幫忙場下年輕球員的調整，「老大哥有辦法跟他們一對一的心理輔導。」

若王勝偉轉隊成功，他不是第一位非釋出、在保留名單外被挖角的球員，去年桃猿林柏佑就藉此轉戰富邦悍將，今年在一軍出賽7場，防禦率4.91。

王勝偉近兩年表現

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